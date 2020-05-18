Крім метро: столичний транспорт може запрацювати у звичайному режимі з 23 травня

Громадський транспорт столиці готується до відновлення пасажирських перевезень у звичайному режимі.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Вже у суботу, 23 травня, у разі стабільної епідеміологічної ситуації, у звичайному режимі відновить рух наземний громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси", - повідомили у департаменті.

Також, як неодноразово наголошував Київський міський голова Віталій Кличко, столиця чекає на рішення Кабінету міністрів України щодо можливості відкриття метрополітену з понеділка, 25 травня.

Важливо, що вартість проїзду у транспорті залишається незмінною. Як повідомляв Кличко, Київ не підніматиме тарифи на проїзд у громадському транспорті.

"Нагадуємо, що кожен з нас може заощадити, поповнюючи Kyiv Smart Card одразу на 50 поїздок. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці у всіх видах громадського транспорту", - зазначили у КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Під час карантину міський пасажирський транспорт у Києві та інших містах працює в спеціальному режимі, перевозячи на роботу працівників критичної інфраструктури.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

13 травня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що транспорт в Ураїні почне поступово відновлювати свою работу на третьому етапі послаблення карантинних заходів.

В Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.