В селі на Харківщині знімають КПП, які з’явились після спалаху коронавірусу

Село Високопілля Валківського району на Харківщині після спалаху коронавірусу виходить з карантину, всі його мешканці одужали. Контрольно-пропускні пункти завтра знімуть.

Про це повідомила перша заступниця голови Валківської РДА Наталія Осадча на сторінці у Facebook.

«Щодо Високопілля. Сім осіб, у яких було встановлено наявність вірусу, - одужали, у т.ч. той літній чоловік, який все ще перебуває в обласній лікарні і, більш за все, буде виписаний завтра. За рішенням районної КТЕБ і НС (комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - ред.), зважаючи на позитивну динаміку одужання мешканців с. Високопілля та відповідно стабільну епідемічну ситуацію, що склалася - КПП на в’їзді/виїзді з села із завтрашнього дня буде знято», - повідомила Осадча.

У районному центрі – м. Валки – також позитивна динаміка: з 25 захворілих осіб (більшість перебували в самоізоляції) 22 одужали. «Троє осіб ще очікують на результати тестів контролю лікування», - зазначила Осадча.

Також за її даними, за минулу добу до районної лікарні поступила одна особа з діагнозом «пневмонія». Біологічний матеріал пацієнта направлено до Харківського обласного лабораторного центру.

Як повідомляв Укрінформ, у середині квітня у Валківській ЦРЛ померла 71-річна мешканка Високопілля, в якої діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Скоро коронавірус підтвердився у ще 7 мешканців села, населений пункт із 16 квітня закрили на карантин. Згодом в інфекційній лікарні померла ще одна мешканка Високопілля - 71-річна колишня фельдшер.

За даними ОДА, спалах у селі почався з місцевого священника, який відвідував релігійні збори в Західній Україні.

На ранок 12 травня на Харківщині підтверджено 623 випадки захворювання. З них 149 – у медпрацівників. Одужали 80 людей, 19 померли (в тому числі одна медсестра).

В Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.