На Харківщині закрили ще одне село через спалах COVID-19 у психлікарні

На Харківщині через спалах COVID-19 в обласній психіатричній лікарні №1 закрили на карантин село Стрілеча (Харківський район). В закладі захворіли 11 пацієнтів, а раніше - двоє медичних працівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Харківської райдержадміністрації Артур Товмасян.

«Вчора о 19:30 отримали інформацію, що у Харківській обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19. Екстрено зібрали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. О 21:30 у селі Стрілеча встановили контрольно-пропускний пункт. Населення села Стрілеча буде поінформоване про порядок пропуску через КПП», - повідомив Товмасян, закликавши людей залишатися вдома.

Перші підозри на коронавірус у психлікарні зафіксували ще 13 квітня – у молодшого медичного персоналу. Згодом вірус було підтверджено у двох жінок, які працюють в одному відділенні, а також у їхнього родича - патрульного поліцейського. За даними обласного лабораторного центру, їхнє встановлене контактне коло – 80 осіб.

Серед нових хворих на COVID-19 у психлікарні – лише пацієнти.

Раніше Укрінформ повідомляв, що на карантин закрито село Високопілля у Валківському районі, де від COVID-19 померли двоє людей, восьмеро людей захворіли (ще 11 випадків підтверджено у м. Валки – районному центрі).

Загалом станом на ранок 26 квітня на Харківщині підтверджено 147 випадків захворювання COVID-19. Двоє людей померли, 15 одужали.

Серед хворих - 23 медичних працівники з 9-ти медзакладів у Харкові та області.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.