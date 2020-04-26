На Харківщині - "антирекорд" з коронавірусу та спалах у психлікарні

У Харківській обласній психіатричній лікарні зафіксували 11 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Facebook.

За його словами, за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків - це антирекорд.

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19 – за попередньою інформацією, у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів. Джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється. Але, як відомо наразі, 11 захворілих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1 (мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів)", - написав він.

Кучер додав, що 75 осіб з підтвердженим COVID-19 госпіталізували, 55 – на самоізоляції. Серед госпіталізованих – одна людина перебуває в реанімації на кисневій масці.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.