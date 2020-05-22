На Чернігівщині дозволили роботу громадського транспорту

На Чернігівщині дозволили пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"На Чернігівщині відсьогодні дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - ідеться у повідомлені.

Як зазначив заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван, епідеміологічні умови останнього тижня дозволяють пом’якшити обмеження та перейти до другого етапу адаптивного карантину.

Транспорт ходитиме за умови дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та регулярної дезінфекції. Кількість пасажирів у ньому не може перевищувати кількість місць для сидіння.

Крім того, комісія дозволила проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 30 осіб; проведення релігійних заходів з розрахунку одна особа на 10 кв м у приміщенні та діяльність готелів (без роботи ресторанів).

На сьогодні в області зареєстровано 127 випадків інфікування коронавірусом: 16 осіб госпіталізовано, 53 лікуються амбулаторно, 47 - одужали, 6 - померли, 5 переведено за місцем реєстрації - до м. Києва.