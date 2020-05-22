Проїзд у залізничному і міському транспорті не подорожчає - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій сподівається, що вартість проїзду у залізничному та пасажирському автотранспорті не підвищуватиметься.

Про це міністр інфраструктури заявив в інтерв’ю DW.

«По залізничних перевезеннях ми точно не будемо підвищувати квитки, я, власне, розраховую. Міський транспорт, зрозуміло, ціни на квитки не будуть підвищуватися. Я думаю, що і внутрішньообласний, і міський, де маршрутні таксі, вони теж певну ціну заявили, тому вони не будуть збільшувати», - сказав Криклій.

Він також висловив думку, що авіаперевізникам «буде дуже недолуго і неправильно збільшувати вартість перевезення».

«Тому що і так людей буде менше. І якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту, мають бути доступні ціни, щоб психологічний бар’єр і вихід з карантину поетапний можна було швидше подолати», - сказав міністр.

Він додав, що по залізниці за перший квартал було 7 млрд грн збитків, спостерігається спад по вантажопотоку і пасажиропотоку, який фактично зупинився.

«Що стосується автобусних перевезень, у нас такої єдиної статистики (щодо щомісячних збитків – ред.) немає, але зрозуміло, що багато компаній – ми з перевізниками збирались, і вони фактично теж зупинили свою діяльність», - зазначив Криклій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.

Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Карантин в Україні було введено з 12 березня.