В умовах пандемії важливо розвивати регіональні аеропорти - Криклій

В умовах пандемії важливо розвивати регіональні аеропорти - Криклій

Укрінформ
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що підтримка регіональних аеропортів у умовах пандемії коронавірусу є дуже важливою.

Про це він повідомив у відео, яке опублікував у Telegram.

"Зараз як ніколи важливо підтримувати і розвивати регіональні аеропорти. Коронавірус вніс свої корективи у життя практично всієї планети", - сказав Криклій.

Він зазначив, що у червні планують завершити реконструкцію злітної смуги в аеропорту Одеси і роботи там вже завершені на 98%.

"Саме для Одеси коронакриза має стати періодом нових можливостей, тут кількість туристів може зрости в рази", - сказав міністр.

Він додав, що розпочинається підготовка до будівництва летовища в Мукачево для розвитку авіаційної інфраструктури на Закарпатті.

Крім того, Криклій повідомив про підготовку до модернізації аеропорту у Дніпрі, зокрема йдеться про нову злітну смугу, міжнародний і VIP-термінали. Також, за його словами, Мінінфраструктури визначає джерела фінансування для покращення злітної смуги у Херсонському аеропорту.

Міністр також зауважи, що Міінфраструктури підтримує два державні аеропорти - "Бориспіль" та "Львів".

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Як відомо, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

20 травня Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

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