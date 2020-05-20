Поновлення авіаперевезень: Криклій радить турагентствам орієнтуватися на 15 червня

У Міністерстві інфраструктури планують з 15 червня запустити як внутрішні, так і міжнародні авіаперевезення.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"15 червня - це та дата, коли ми зможемо перейти і до внутрішніх авіаперевезень, і до міжнародних. Про конкретний графік, з якими саме країнами ми будемо поновлювати авіаційне сполучення, будемо окремо інформувати", - зазначив Криклій.

Він додав, що наразі більшість країн не відкрили свої кордони для іноземних громадян, і наголосив, що не слід купувати авіаквитки до відновлення регулярного міжнародного сполучення.

"Ще раз нагадаю, з 15 червня ми плануємо відновити міжнародні перевезення, тому туроператори та турагентства мають орієнтуватися на цю дату", - підкреслив Криклій.

За його словами, конкретні напрямки, за якими в першу чергу Україна відновлюватиме міжнародні перевезення, будуть узгоджені спільно з Міністерством закордонних справ та країнами-партнерами протягом тижня.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Відповідно до графіку відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованому міністром інфраструктури Криклієм, з 22 травня запрацюють перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, з 25 травня запрацює метро, з 1 червня запрацюють залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.