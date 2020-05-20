Пункти пропуску на кордоні повноцінно відкриють разом із сусідніми країнами – ДПСУ

Пункти пропуску на кордоні України поновлять повноцінне функціонування тоді, коли й суміжні країни відкриють свої кордони.

Про це сказав кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«ДПСУ готова поновити роботу у 66 пунктах пропуску. Але спочатку ми дочекаємось опублікування цих змін. Повноцінне функціонування можливе, коли не лише уряд поновить роботу пунктів пропуску, а й суміжні сторони відновлять пропуск», - сказав він.

Як повідомлялось, уряд 20 травня схвалив постанову, яка передбачає відкриття 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою. Тимчасово будуть закриті пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв'язку з епідемічною ситуацією у цих країнах.

Також запроваджено адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Дію карантину було продовжено до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.