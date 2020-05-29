В українській армії виявили 23 нові випадки коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 29 травня в Збройних Силах України хворіє 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 108 осіб, летальних випадків – 3. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 31 особа. За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я перебуває вісім осіб. Зокрема, у Військово-медичному клінічному центрі Центрального та Північного регіону знаходиться по 1 військовослужбовцю, у лазареті військової частини в Рівненській області - 6 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У військовослужбовців Рівненської області симптоми захворювання відсутні.

Крім того, за інформацією пресслужби, вдома під наглядом медичної служби лікується 15 осіб (Київська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Рівненська область – 1). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу – 429 нових випадків. Загалом одужало 8 934 людини, а 679 померли.