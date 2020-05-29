В українській армії виявили 23 нові випадки коронавірусу

В українській армії виявили 23 нові випадки коронавірусу

Укрінформ
У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом наразі хворіє 90 осіб.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 29 травня в Збройних Силах України хворіє 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 108 осіб, летальних випадків – 3. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 31 особа. За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я перебуває вісім осіб. Зокрема, у Військово-медичному клінічному центрі Центрального та Північного регіону знаходиться по 1 військовослужбовцю, у лазареті військової частини в Рівненській області - 6 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У військовослужбовців Рівненської області симптоми захворювання відсутні.

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Крім того, за інформацією пресслужби, вдома під наглядом медичної служби лікується 15 осіб (Київська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Рівненська область – 1). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу – 429 нових випадків. Загалом одужало 8 934 людини, а 679 померли.

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