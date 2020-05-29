Прикордонники отримали 5 тисяч тест-систем на COVID-19 від Фонду «Україна-ХХІ століття»

Представники Фонду інтелектуальної співпраці «Україна-ХХІ століття» передали співробітникам госпіталю Державної прикордонної служби України 5 тисяч експрес-тест-систем для діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Учора, 28 травня, представники Фонду інтелектуальної співпраці «Україна-ХХІ століття» передали співробітникам госпіталю Державної прикордонної служби України 5 тисяч експрес-тест-систем для діагностики коронавірусу. У передачі допомоги взяли участь – заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк, голова Фонду Богдан Губський та представники військового госпіталю», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив під час благочинної акції керівник Фонду «Україна-ХХІ століття» Богдан Губський, тести дозволять упередити поширення коронавірусу, допоможуть діагностувати захворювання серед працівників прикордонної служби, які, виконуючи посадові обов’язки, ризикують власним здоров’ям.

«Військовослужбовці Державної прикордонної служби знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом і щоденно перебувають у зоні ризику, адже несуть службу як в зоні ООС і на межі з Кримом, так і в пунктах пропуску через державний кордон України, через які щоденно проходять десятки тисяч людей. Саме тому їм потрібна допомога, щоб вони могли якісно виконувати свою роботу», - зазначив Губський.

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Зі свого боку заступник Голови Державної прикордонної служби та медперсонал госпіталю висловили вдячність Фонду за допомогу та співпрацю.

«Допомога Фонду «Україна-ХХІ століття» вкрай необхідна. Експрес-тести, які ми сьогодні отримали, дозволять нашому медичному персоналу як в клінічних центрах так і з мобільних бригад продовжувати важливу роботу з недопущення поширення захворювання», - зазначив Сергій Сердюк.

Наразі в Держприкордонслужбі лабораторно зафіксовано понад 40 захворювань на COVID-19, з яких одужало 17. Під контролем медиків перебувають близько 100 прикордонників, які контактували з хворими.

«Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття і забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання», - відмітив начальник Головного військово-медичного клінічного центру Володимир Лопайчук.

Надалі такі тести Фонд передаватиме медикам центрального госпіталю Служби безпеки України та військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України.

Фото: dpsu.gov.ua