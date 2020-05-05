"Дитячі" виплати ФОПам: як оформити допомогу онлайн

Фізичні особи-підприємці, котрі обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку, можуть оформити допомогу на дітей на офіційному вебпорталі Міністерства соціальної політики.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики www.msp.gov.ua в розділі "е-сервіси" або за посиланням, а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг "Дія", - ідеться в повідомленні.

Водночас на оприлюдненій інфографіці зазначається, що оформити допомогу можна також безпосередньо звернувшись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації/проживання.

У Мінсоцполітики інформують, що допомога надається за місцем реєстрації або фактичного проживання.

За інформацією міністерства, для оформлення необхідно подати наступні документи: заяву, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та даних про перерахування коштів, скановану копію свідоцтва про народження дитини (дітей), скановану копію довідки з ПФУ про сплату ЄСВ (форма ОК-7), скановану копію документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземців) та скановану копію рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Розгляд звернення триває протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", якою передбачено надання фінансової допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої групи платників єдиного податку.

В уряді, зокрема, планують виплатити ФОПам, які призупинили свій бізнес та втратили прибуток, допомогу на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала, що на засіданні 29 квітня Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям.

Фото: sng.fm