У Києві запрацювали ТРЦ

Торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, великої кількості людей у ТРЦ не спостерігається.

А у Києві знову працюють ТЦ / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

На вході до деяких ТРЦ можливі невеликі черги через протиепідемічні заходи. Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції. Розміщено також оголошення про необхідність дотримання санітарно-протиепідемічних правил перебування у громадських місцях.

Періодично лунає оголошення про необхідність дотримуватися маскового режиму.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів, проте - без роботи розважальних зон.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину у період з 22 травня до 22 червня.