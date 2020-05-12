Влада Вінниччини побачила в області ознаки початку другої хвилі COVID-19

На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19.

Про це у вівторок на онлайн брифінгу розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можу констатувати, що ми маємо ознаки початку другої хвилі захворювання на коронавірус у Вінницькій області. Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків. А також за останню добу ми маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Станом на 9:00 12 травня на території Вінницької області зареєстровано підтверджених 580 випадків коронавірусної хвороби», - повідомив Скальський.

За його словами, на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 70 пацієнтів, зокрема, 8 дітей. Восьмеро хворих перебувають у важкому стані, вони потребують кисневої підтримки, один із них, 46-річний чоловік – на апараті ШВЛ.

Шестеро осіб померли, всі вони мали важку супутню патологію, зокрема, онкозахворювання на термінальній стадії.

«Заповненість ліжок хворими на COVID-19 у дев’яти опорних лікарнях області поступово зростає. Причому, якщо казати про 9 закладів першої хвилі госпітальної бази, тільки хворих на COVID-19 ми вже маємо майже 20% від загальної кількості інфекційних ліжок. Потужності інфекційного відділення Вінницької міської клінічної лікарні №1 вже майже повністю заповнені. Нові госпіталізації на коронавірусну хворобу зараз будуть спрямовуватись у Вінницьку ЦРЛ», - сказав голова ОДА.

Він зазначив, що 195 жителів області лікуються амбулаторно. 309 пацієнтів одужали, у тому числі, 21 дитина і 116 медиків. В обсервації знаходяться 3 особи, 1458 на самоізоляції. Вінницький обласний лабораторний центр перевіряє 907 підозр на коронавірус.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 26 адміністративних територіях, найбільше у Вінниці - 300, а також Калинівському - 73, Вінницькому - 35 і Жмеринському – 25 районах.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19. За добу виявлено 375 нових випадків.