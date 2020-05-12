У Чернівцях за добу померли двоє чоловіків із підтвердженим COVID-19 та жінка з підозрою

У Чернівецькій міській лікарні №1 за минулу добу померли двоє чоловіків із підтвердженим COVID-19 та жінка із підозрою на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано три летальних випадки. Усі пацієнти померли у Чернівецькій міській лікарні №1. Чоловік 1964 р. н. із Чернівців. Коронавірус у нього підтвердили. Перебував на апараті штучної вентиляції легень. Мав ішемічну хворобу серця, кардіосклероз та надмірну вагу. ️Чоловік, чернівчанин, 1973 р. н. із підтвердженим коронавірусом. Тривалий час перебував на апараті штучної вентиляції легень, мав цукровий діабет. Чернівчанка 1937 р. н. із підозрою на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 86.

Також в обласній адміністрації зазначили, що у лікарнях області станом на 12 травня перебувають 626 людей. Із них у 206 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

"У медичних закладах станом на 12 травня лікують 54 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 44, на апаратах штучної вентиляції легень – 5", - додали в Чернівецькій ОДА.

Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2396 особи.

Загалом у Чернівецькій області від коронавірусу одужали вже 390 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових. Загалом одужало 3 370 людей, летальних випадків 425.