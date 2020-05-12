На Буковині в лікарнях для хворих на коронавірус залишилося 35% вільних місць

У Чернівецькій області для хворих на коронавірус залишилося 35% вільних місць у лікарнях.

Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА.

"Вільними наразі (станом на 11 травня - ред.) залишаються 35% ліжок, відведених для недужих на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 11 травня у Чернівецькій області ще 72 буковинців захворіли на COVID-19. Таким чином, на Буковині уже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус. Також за минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 людей.

В обласній держадміністрації зазначили, що через критичну епідеміологічну ситуацію у Чернівецькій області комісія ТЕБ та НС вирішила поки не послаблювати карантин на Буковині.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових. Загалом одужало 3 370 людей, летальних випадків 425.