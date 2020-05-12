На Закарпатті від коронавірусу одужала перша сотня осіб
Укрінформ
На Закарпатті 101 особа, з тих, у кого було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужала.
Про це повідомляє Закарпатська ОДА в Facebook.
“На Закарпатті 101 особа, у кого було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужала” - йдеться в повідомленні.
Разом із тим, повідомляється, що за минулу добу у 18 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.
Загалом з початку епідемії у 748 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких - 175 медики та 41 дитина.
18 людей в області померло від COVID-19.
Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.