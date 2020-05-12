На Хмельниччині нарахували вже 190 випадків інфікування COVID-19

Станом на вечір 11 травня у Хмельницькій області підтвердили 190 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Хмельницька ОДА у Facebook.

"Станом на 22-40 11 травня в Хмельницькій області зареєстровано 190 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них: 53 одужало, 7 летальних випадків", - йдеться у повідомленні.

За весь час вилікувались 53 людини та 7 померли. Також 7 нових інфікувань діагностували у районах області: 5 у Дунаєвецькому районі, по 1 в Чемеровецькому та Кам’янець-Подільському районах.

Нагадаємо: в Україні за минулу добу було зафіксовано 416 випадків коронавірусу, всього з початку епідемії – 15 648.

Фото: АА