На Харківщині закрили дитячу поліклініку, дев'ятеро працівників якої хворі на COVID-19

У місті Первомайський на Харківщині закрили на карантин дитячу поліклініку, 9 працівників якої мають COVID-19. Загалом у місті підтверджені 14 випадків коронавірусу.

Про це заявив у зверненні міський голова Первомайського Микола Бакшеєв, інформує сайт Первомайської міськради.

«Рішення про закриття дитячої поліклініки на карантин ухвалено остаточно. У місті 14 хворих, 9 з яких – медичні працівники. При цьому, у всіх хворих задовільний стан самопочуття. Більшість з них не відчували взагалі ніяких симптомів. Інші – протягом 2-3 днів мали температуру тіла 37-39, після чого зникали будь-які симптоми захворювання», - розповів Бакшеєв.

За його словами, всі інфіковані знаходяться під медичним контролем, а поліклініку буде закрито на час протиепідемічних заходів – обстеження працівників і проведення дезінфікування.

Бакшеєв додав, що епідемічні розслідування щодо шляхів інфікування медиків тривають, ймовірно, коронавірусна інфекція поширилася від заробітчан, які повернулися з Росії. До цих вихідних у Первомайському не було зареєстровано жодного випадку.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Харківщині загалом захворіли на коронавірус 595 людей, з них 149 – медпрацівники (одна медична сестра померла). Одужали в області 73 людини, 19 померли.

В Україні станом на ранок 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Померли 17 осіб, одужали – 228.