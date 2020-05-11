У Харкові від COVID-19 померла медсестра, яка заразилася на хрестинах
Про це кореспондента Укрінформу повідомила речниця Харківської облдержадміністрації Ксенія Ярікова.
"За даними обласного департаменту охорони здоров’я, 48-річна медсестра працювала в диспансері радіаційного захисту. Йдеться не про медичне захворювання. Заразилася жінка на Великдень, перебуваючи на хрестинах", - розповіла Ярікова.
Директор диспансеру Ірина Пирогова в коментарі Суспільному уточнила, що жінка на Великдень перебувала на хрестинах у Дергачівському районі області.
"Коли її поклали в інфекційну лікарню, у нас провели епідеміологічне розслідування. Це побутове зараження, не пов'язане з роботою, у зв'язку із відсутністю пацієнтів у лікарні", — повідомила директор диспансеру.
П'ятьом працівникам закладу зробили ПЛР-тест і помістили на самоізоляцію. Результатів тесту, за словами Пирогової, ще очікують.
"Клінічних проявів на сьогодні ні в кого немає", — додала вона.
Харківський обласний диспансер радіаційного захисту — один із 17 опорних закладів, визначених для госпіталізації хворих із COVID-19, але пацієнтів із коронавірусом там ще не приймали.
За інформацією речниці ОДА, заклад перебуває на карантині. Там проводять дезінфекцію і перевіряють контактних осіб померлої працівниці.
Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині за останню добу підтвердили 44 нові випадки COVID-19, двоє людей померли. Загалом у регіоні підтверджено захворювання у 572 осіб, з них 143 медики. Одужали 67 людей, 16 померли.
За даними ЦГЗ, станом на 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.