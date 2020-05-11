У Харкові від COVID-19 померла медсестра, яка заразилася на хрестинах

У Харкові померла хвора на COVID-19 медична сестра Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, яка інфікувалася на Великдень на хрестинах.

Про це кореспондента Укрінформу повідомила речниця Харківської облдержадміністрації Ксенія Ярікова.

"За даними обласного департаменту охорони здоров’я, 48-річна медсестра працювала в диспансері радіаційного захисту. Йдеться не про медичне захворювання. Заразилася жінка на Великдень, перебуваючи на хрестинах", - розповіла Ярікова.

Директор диспансеру Ірина Пирогова в коментарі Суспільному уточнила, що жінка на Великдень перебувала на хрестинах у Дергачівському районі області.

"Коли її поклали в інфекційну лікарню, у нас провели епідеміологічне розслідування. Це побутове зараження, не пов'язане з роботою, у зв'язку із відсутністю пацієнтів у лікарні", — повідомила директор диспансеру.

П'ятьом працівникам закладу зробили ПЛР-тест і помістили на самоізоляцію. Результатів тесту, за словами Пирогової, ще очікують.

"Клінічних проявів на сьогодні ні в кого немає", — додала вона.

Харківський обласний диспансер радіаційного захисту — один із 17 опорних закладів, визначених для госпіталізації хворих із COVID-19, але пацієнтів із коронавірусом там ще не приймали.

За інформацією речниці ОДА, заклад перебуває на карантині. Там проводять дезінфекцію і перевіряють контактних осіб померлої працівниці.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині за останню добу підтвердили 44 нові випадки COVID-19, двоє людей померли. Загалом у регіоні підтверджено захворювання у 572 осіб, з них 143 медики. Одужали 67 людей, 16 померли.

За даними ЦГЗ, станом на 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.