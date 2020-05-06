В Україні вже відновили роботу майже 500 ринків

Станом на вівторок, 5 квітня, в Україні відновили роботу вже 496 ринків.

Про це йдеться на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

"Станом на 04.05.2020 здійснювало свою діяльність лише 214 ринків. Станом на 05.05.2020 ця кількість уже становила 496, на цих ринках упродовж усього часу роботи були постійно присутні відповідальні фахівці Держпродспоживслужби", - йдеться у повідомленні.

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У період з 1 по 5 травня за результатами контролю протиепідемічних вимог фахівці Держпродспоживслужби видали 299 приписів (розпоряджень, пропозицій), склали 28 протоколів, у 152 випадках інформували органи місцевої влади, у 158 випадках — органи Нацполіції.

При цьому через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 83 агропродовольчих ринків самостійно припинили свою діяльність (зокрема 32 у Києві) та 5 ринків закрито за рішенням органів місцевої влади.