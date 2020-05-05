На Полтавщині розпочали роботу 6 агропродовольчих ринків

У Полтавській області 6 агропродовольчих ринків розпочали роботу.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 5 травня 2020 року із 54 агропродовольчих ринків Полтавщини торгівлю харчовими продуктами розпочали 6 ринків. Адміністраціями цих ринків дотримано вимоги протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зазначили, що фахівцями Держпродспоживслужби Полтавщини проведено комплекс заходів на агропродовольчих ринках області з метою визначення можливості здійснення їх господарської діяльності під час карантину, розпочато контроль за дотриманням санітарного законодавства та гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів.

Напередодні, за результатами проведених позапланових заходів державного нагляду (контролю) на агропродовольчому ринку КП «Полтавасерсів» ринок «Овочевий» м. Полтава, з метою визначення можливості здійснення їх господарської діяльності під час карантину, фахівцями Держпродспоживслужби встановлено низку порушень. На сьогодні адміністрацією вищевказаного ринку всі зауваження Держпродспоживслужби враховано.

Інспекторами Держпродспоживслужби у Полтавській області проводяться щоденні позапланові перевірки дотримання на агропродовольчих ринках вимог, встановлених головним державним санітарним лікарем України.

Як повідомляв Укрінформ, на Тернопільщині у Бережанах.сьогодні запрацював перший ринок в умовах карантину. Найближчим часом запрацюють ринки і в інших містах Тернопільщини.

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29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.