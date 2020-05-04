Мінекономіки назвало вимоги до бізнесу, що "оживає" з 11 травня

З 11 травня в Україні дозволять, зокрема, роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів за умови одно- чи двомісного розміщення за столами та роботу закладів громадського харчування на виніс.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Уряд пом’якшує карантинні обмеження з 11 травня для малого та середнього бізнесу. Кабінет міністрів України підтримав пропозиції Мінекономіки та ухвалив зміни до постанови від 11 березня 2020 р. №211. Зокрема, розширено перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності та дозволено роботу торговельного та побутового обслуговування громадян", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до постанови буде дозволено:

роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів під відкритим небом за умови забезпечення санітарних та протиепідемічних заходів (дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами та одно- двомісного розміщення клієнтів за одним столом, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту);

роботу закладів громадського харчування на виніс.

Крім того, дозволять діяльність нотаріусів, адвокатів та аудиторів і надання стоматологічних послуг.

За інформацією пресслужби, на засіданні уряду також визначили, що до 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях уряду, наголосили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Кабінет міністрів запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Постановою від 29 квітня №313 Кабмін дозволив поновити роботу ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог.

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Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.