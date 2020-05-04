Мінекономіки обговорило з підприємцями кроки з відновлення промисловості

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко спільно з профільними асоціаціями обговорили кроки з відновлення та розвитку промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook за підсумками консультативної робочої зустрічі з представниками національних об’єднань промисловців, підприємців та профспілок.

“Сьогодні українська промисловість виробляє майже 16% ВВП, проте потенціал цієї галузі набагато більший. Для відновлення і посилення перспективних напрямків цієї галузі наше головне завдання полягає у створенні чітких і зрозумілих правил гри для всіх учасників”, - зауважив Петрашко.

За словами міністра, ці правила мають базуватися на наступних кроках: надання доступу українським підприємствам до дешевого і довгострокового фінансування; локалізації державних замовлень, тобто надання преференцій тим, хто виробляє в Україні; підтримці експортного потенціалу (зокрема, проведення антидемпінгових розслідувань, посилення роботи експортно-кредитного агентства).

Ключовими темами зустрічі стало обговорення необхідності призначення окремого профільного заступника з розвитку промисловості, відновлення координаційної ради з питань промислової політики, розбудови ефективної галузі.

Учасники зустрічі висловили свої пропозиції та домовились підтримувати діалог для пошуку спільних рішень у визначених питаннях.