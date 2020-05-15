На Волині у психіатричній лікарні зафіксували спалах COVID-19

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусу, виявили ще 16 інфікованих серед персоналу і хворих.

Про це поінформувала під час брифінгу у Волинській ОДА головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нові випадки... у Ківерцівському районі - 16 осіб, усі - в осередку психіатричної лікарні селища Олика", - зазначила Янко.

За її словами, COVID-19 виявлено у 14 пацієнтів і 2 медичних працівників. Таким чином, з початку реєстрації спалаху тут зафіксовано 32 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі один летальний, у першої пацієнтки.

За цей час у закладі методом ПЛР обстежено 58 осіб: 34 працівника і 24 пацієнта. Також відібрано матеріали у 22 контактних осіб, у чотирьох з яких результат також виявився позитивним.

Янко поінформувала, що в лікарні запроваджено посилений протиепідемічний режим, всі контактні особи і пацієнти знаходяться під медичним наглядом, на самоізоляції перебуває 37 осіб.

Загалом у Ківерцівському районі зареєстровано 75 лабораторно підтверджених випадків з 319 досліджень. Наразі з району надійшли ще 19 підозр, які наразі перевіряються.

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У кожному осередку розпочалися епідеміологічні розслідування, визначається коло контактних осіб, проводяться вірусологічні дослідження, впроваджуються усі необхідні протиепідемічні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня стало відомо, що в психлікарні селища Олика від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, мешканка с.Яблунька Маневицького району. Станом на 6 травня у закладі було виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірусне захворювання.

Станом на ранок 15 травня в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.