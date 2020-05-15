На Київщині вже підтвердили 1094 випадки коронавірусу

У Київській області підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них у 94 дітей та 184 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 15 травня 2020 року офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них у 94 дітей та 184 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 27 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

в Обухівському р-ні – 204 (м. Обухів - ​90, смт Козин – 23, м. Українка -​ 35, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - ​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

у Києво-Святошинському р-ні – 330 ( м. Вишневе – 163, с. С. Борщагівка – 36, с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19, с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5, с. Гатне -​ 6, с. Святопетрівське – 12, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -​ 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -2, с. Чабани – 2);

у Баришівському р-ні - 7 ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

у Білоцерківському р-н - 7 (с. М. Вільшанка -1, Фурси - 2, м. Узин – 4);

у Бориспільському р-ні - 36 (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 5, с. Городище – 2, с. Дударків - 3, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5);

у Броварському р-ні - 50 (10 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1 - с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець); 2 – c. Заворичі, 1 - с. Шевченкове, с. Залісся -1).

у Бородянському р-ні - 8 ( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);

у Васильківському р-ні - 26 (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі -1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Здорівка - 3; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 1);

у Вишгородському р-ні - 17 (с. Нові Петрівці - 3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичі - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 2, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);

в Іванківському районі - 4 (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1);

у Макарівському р-ні - 12 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина -1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 2; с. Почепин - 1);

у Миронівському р-ні - 3(с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);

у Кагарлицькому р-ні - 32 (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки ​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Чкпняхів - 1);

у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 7 (с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 1);

у Поліському р-ні - 2 (1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

у Рокитнянському р-ні 3 (1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке, 1 - с. Ольшаниця);

у Ставищенському р-ні - 7 (с. Гейсиха);

у Таращанському р-ні - 1 (с.Лука),

у Згурівському р-ні - 4 (с. Черевки -1, с. Стара Ржиця – 1; с. Жуківка -1, с. Велика Крупіль -1, );

у Богуславському р-ні - 7 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 2- с. Івки, с. Михайлівка -1);

у Фастівському р-ні - 3 (с. Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

Сквирський р-н - 2 (с. Самгород);

У м. Біла Церква – 24, смт Баришівка – 2, м. Бровари – 35, м. Бориспіль ​- 38, смт Бородянка – 3, м. Буча – 32, м. Березань ​- 1, м. Васильків – 19, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 3, м. Вишгород ​- 17, м. Ірпінь – 41, м. Макарів - 1, м. Фастів – 20, смт Ворзель – 4, смт Гостомель – 9, смт Коцюбинське – 13, смт Ставище – 1, м. Кагарлик – 34, м. Ржищів - 2, м. Переяслав ​- 7, смт Рокитне – 6, м. Богуслав – 2,м. Яготин – 2, смт. Згурівка - ​2, смт Іванків – 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 195 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 899 осіб.

Одужали 188 осіб, у тому числі 17 дітей. За час пандемії померли 26 осіб.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшла 3451 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 99 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5539 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадки.