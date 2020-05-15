На Київщині вже підтвердили 1094 випадки коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 15 травня 2020 року офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них у 94 дітей та 184 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.
За останню добу виявлено 27 нових випадків.
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
в Обухівському р-ні – 204 (м. Обухів - 90, смт Козин – 23, м. Українка - 35, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - 5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня - 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);
у Києво-Святошинському р-ні – 330 ( м. Вишневе – 163, с. С. Борщагівка – 36, с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19, с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5, с. Гатне - 6, с. Святопетрівське – 12, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка - 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -2, с. Чабани – 2);
у Баришівському р-ні - 7 ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);
у Білоцерківському р-н - 7 (с. М. Вільшанка -1, Фурси - 2, м. Узин – 4);
у Бориспільському р-ні - 36 (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 5, с. Городище – 2, с. Дударків - 3, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5);
у Броварському р-ні - 50 (10 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1 - с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець); 2 – c. Заворичі, 1 - с. Шевченкове, с. Залісся -1).
у Бородянському р-ні - 8 ( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);
у Васильківському р-ні - 26 (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі -1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Здорівка - 3; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 1);
у Вишгородському р-ні - 17 (с. Нові Петрівці - 3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичі - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 2, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);
в Іванківському районі - 4 (с. Тетерівське -1; с. Дитятки – 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1);
у Макарівському р-ні - 12 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина -1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 2; с. Почепин - 1);
у Миронівському р-ні - 3(с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);
у Кагарлицькому р-ні - 32 (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки - 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Чкпняхів - 1);
у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 7 (с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 1);
у Поліському р-ні - 2 (1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);
у Рокитнянському р-ні 3 (1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке, 1 - с. Ольшаниця);
у Ставищенському р-ні - 7 (с. Гейсиха);
у Таращанському р-ні - 1 (с.Лука),
у Згурівському р-ні - 4 (с. Черевки -1, с. Стара Ржиця – 1; с. Жуківка -1, с. Велика Крупіль -1, );
у Богуславському р-ні - 7 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 2- с. Івки, с. Михайлівка -1);
у Фастівському р-ні - 3 (с. Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);
Сквирський р-н - 2 (с. Самгород);
У м. Біла Церква – 24, смт Баришівка – 2, м. Бровари – 35, м. Бориспіль - 38, смт Бородянка – 3, м. Буча – 32, м. Березань - 1, м. Васильків – 19, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 3, м. Вишгород - 17, м. Ірпінь – 41, м. Макарів - 1, м. Фастів – 20, смт Ворзель – 4, смт Гостомель – 9, смт Коцюбинське – 13, смт Ставище – 1, м. Кагарлик – 34, м. Ржищів - 2, м. Переяслав - 7, смт Рокитне – 6, м. Богуслав – 2,м. Яготин – 2, смт. Згурівка - 2, смт Іванків – 2.
З них на стаціонарному лікуванні – 195 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 899 осіб.
Одужали 188 осіб, у тому числі 17 дітей. За час пандемії померли 26 осіб.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшла 3451 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 99 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 5539 контактними особами.
Як повідомлялось, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадки.