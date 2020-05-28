Зеленський хоче більше економічних рішень під час виходу з епідемії

Президент Володимир Зеленський вважає, що уряд запропонував недостатньо економічних рішень для виходу з епідемії коронавірусу.

Про це він сказав на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги», – наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії. Зокрема, йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу з безробіття. Він пообіцяв наступного тижня представити інші економічні програми.

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За його словами, уряд підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.

Шмигаль додав, що, попри чутки, комунальні платежі не зростатимуть. Він також зазначив, що вже майже тиждень держава перебуває на так званому плато: щоденна кількість тих, хто одужав від коронавірусу, дорівнює кількості інфікованих.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що людям треба роз’яснювати: безпека під час виходу з карантину залишається пріоритетом. Адже у деяких країнах, де швидко послаблюють обмеження, виникають нові сильні спалахи інфекції.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медичної реформи для розробки достатнього фінансування лікарень та медиків у період виходу з кризи, а з наступного року – переходу на нову, покращену систему медицини, яка забезпечить роботу медзакладів та фахівців.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив про направлення 18 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста на непідконтрольну частину території Донбасу.

Фото: president.gov.ua