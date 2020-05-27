Шмигаль зібрав засідання Ради з питань економічного розвитку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проводить засідання Ради з питань економічного розвитку.

Захід транслюється на Youtube-каналі Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми опрацюємо програму з регулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 "Економічне відновлення", яку готувало Міністерство економіки спільно з аналітиками, науковими установами, народними депутатами", - сказав Шмигаль.

Він додав, що 90 аналітичних центрів, бізнес-асоціацій, окремих компаній брали участь у розробці документа, який доповнює комплексну програму реформ у державі.

Крім того, Прем'єр-міністр наголосив, що виникла складна ситуація в енергетичній галузі, і уряд змушений домовлятись з інвесторами у відновлювані джерела енергії про зниження і реструктуризацію тарифів, щоб збалансувати енергоринок.

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Як повідомлялося, уряд схвалив програму стимулювання економіки для подолання наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. За рішенням уряду, повна версія Програми буде оприлюднена після доопрацювання в 3-денний термін.

Рада з питань економічного розвитку України створена 8 квітня 2020 р.