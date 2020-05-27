Міністр економіки назвав основні напрямки програми з подолання коронакризи

Програма стимулювання економіки для подолання наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, містить понад 230 конкретних заходів.

Про це під час засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мінекономіки практично із залученням всіх міністерств розробило програму стимулювання економіки для подолання наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби... Там більше 230 конкретних заходів, які будуть доступні для публічного обговорення", - зазначив Петрашко.

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Він розповів про основні напрямки і суть програми.

Програма містить 3 розділи. Так, розділ 1 містить короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19: гарантування безпечного функціонування економіки; підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/ або послуг від їх імпортних альтернатив, які постачаються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань України.

Для підтримки економіки були розроблені заходи для 6 секторів: промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги).

"Усі сфери, які важливі для функціонування держави, ця програма доповнює. Це і сфера національної безпеки, і сфера верховенства права, і розвиток економічних свобод, ефективне врядування та розвиток людського фактору", - сказав Петрашко.

За його словами, деякі норми програми уже виконуються: забезпечення розробки галузевих норм та стандартів ведення господарської діяльності, тимчасове звільнення від оподаткування під час ввезення на митну територію техніки та засобів боротьби з коронавірусом, надання підтримки створенню товарів подвійного призначення, що можуть бути швидко перепрофільовані на виробництво виробів медичного призначення, забезпечення держзамовлення на вироби медичного призначення тощо.

За рішенням засідання уряду, повна версія Програми буде оприлюднена після доопрацювання в 3-денний термін.