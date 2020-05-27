Пріоритетом у стратегії виходу з коронакризи є підтримка українського виробника – Шмигаль

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перша частина програми називається захист українських товарів, робіт, послуг від їх імпортних альтернатив. Здоровий економічний націоналізм це є стратегія багатьох країн, і ми також будемо рухатися в цьому напрямку», - сказав Шмигаль.

За його словами, програма передбачає, що Україна буде використовувати весь спектр інструментів СОТ та ГАТТ для захисту своїх підприємств. Кожна галузь в підготовленій стратегії має два обов’язкових параметри. Мова йде про доступ до фінансів та доступ до ринків. «Приведу приклад: якщо ми говоримо про підтримку невеликих бізнесів, то це програми доступних кредитів, запуск грантових програм, розширення участі МСБ у державних закупівлях, а також всебічна допомога по виходу на зовнішні ринки», - зазначив він.

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«Крім того, зараз ми обговорюємо зменшення податкового навантаження для МСБ, а також «регуляторну гільйотину». Наш успіх показовий, коли прості ФОПи більше не потребуватимуть допомоги бухгалтерів у заповненні документів, а України увійде в ТОП-30 країн світу в питанні легкості адміністрування податків. Це наша ціль, це дуже важливо максимально спростити роботу малому бізнесу, особливо мікробізнесу», - наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України, залучивши експертів, науковців та бізнес-асоціації, підготував програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19.

Фото: КМУ