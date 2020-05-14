В Україні підтвердили 16 847 випадків коронавірусу, за добу - 422

В Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

"Підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 1 172 дітей та 3 278 медиків", - йдеться у повідомленні.

Усього в Україні досліджено 202 495 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні перебуває 11 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2684 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей та 594 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 222 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4143 пацієнти вже одужали, зокрема 1058 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 654 (355 одужали);

Волинська обл. — 535 (140 одужали);

Дніпропетровська обл. — 781 (82 одужали);

Донецька обл. — 117 (34 одужали);

Житомирська обл. — 533 (81 одужав);

Закарпатська обл. — 791 (120 одужали);

Запорізька обл. — 347 (149 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1166 (423 одужали);

м. Київ — 2012 (189 одужали);

Київська обл. — 1067 (186 одужали);

Кіровоградська обл. — 432 (288 одужали);

Луганська обл. — 42 (15 одужали);

Львівська обл. — 904 (169 одужали);

Миколаївська обл. — 228 (68 одужали);

Одеська обл. — 693 (40 одужали);

Полтавська обл. — 257 (155 одужали);

Рівненська обл. — 1062 (254 одужали);

Сумська обл. — 158 (82 одужали);

Тернопільська обл. — 1033 (432 одужали);

Харківська обл. — 713 (87 одужали);

Херсонська обл. — 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. — 209 (54 одужали);

Черкаська обл. — 348 (161 одужав);

Чернівецька обл. — 2516 (464 одужали);

Чернігівська обл. — 84 (19 одужали).

Фото: CTK Photo/Укрінформ