В Україні доповнили перелік медзакладів, які лікують пацієнтів з COVID-19

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і доповнив перелік закладів охорони здоров’я, які лікують пацієнтів з COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 травня, повідомляє пресслужба МОЗ.

“Ініціатива полягає у тому, щоб доповнити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Мова йде про заклади, які надавали таку допомогу з 1 квітня 2020 року та не були внесені до нього”, - заявив Степанов.

За даними, внесеними у постанову, перелік медичних закладів розширили з 339 до 449 закладів. Фінальний текст постанови із доопрацюванням буде готовий в один день.

Читайте також: У Києві в медзакладах від коронавірусу лікуються 154 пацієнти

Як повідомлялося, станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.