У Києві в медзакладах від коронавірусу лікуються 154 пацієнти

У Києві в лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають 154 людини.

Про це на брифінгу 27 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в стаціонарах міських лікарень із діагнозом коронавірус перебувають 154 пацієнти. В тому числі, троє дітей. 46 хворих у важкому стані. Один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що з підозрою на коронавірус в лікарнях сьогодні перебуває 91 людина. Зокрема, і п'ятеро дітей.

Кличко додав, що також тестують на COVID-19 усіх хворих на пневмонію. Їх сьогодні в стаціонарах медзакладів 322 особи. За його словами, тільки за минулу добу з діагнозом пневмонія госпіталізували 59 мешканців столиці.

Станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.