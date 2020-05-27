Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва – Кличко

За час пандемії коронавірусу туроператори, агенції, готелі та ресторани в Києві недоотримали 1 мільярд доларів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері міста Києва. Порівняно з минулим роком турпотоку у квітні та травні в нашому місті практично не було. Туроператори, агенції, готелі та ресторани недоотримали приблизно мільярд доларів – і це втрати міста в надходженнях від туристичного збору, податках від бізнесу", – зазначив Кличко.

Він зауважив, що відновлення і внутрішнього, і зовнішнього туризму залежить від роботи залізничного та авіаційного транспорту.

Очільник Києва повідомив, що з 30 травня у столиці відкриють готелі.

"Туристичні маршрути і локації в парках, на вулицях міста вже відкриті. З 1 червня, за рішенням уряду, відновить роботу міжміське автобусне та залізне сполучення, тому, сподіваємося, що поступово оживатиме і туризм, у першу чергу, внутрішній", – сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.