Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва – Кличко

Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва – Кличко

Укрінформ
За час пандемії коронавірусу туроператори, агенції, готелі та ресторани в Києві недоотримали 1 мільярд доларів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері міста Києва. Порівняно з минулим роком турпотоку у квітні та травні в нашому місті практично не було. Туроператори, агенції, готелі та ресторани недоотримали приблизно мільярд доларів – і це втрати міста в надходженнях від туристичного збору, податках від бізнесу", – зазначив Кличко.

Він зауважив, що відновлення і внутрішнього, і зовнішнього туризму залежить від роботи залізничного та авіаційного транспорту.

Читайте також: День Києва на карантині: у Кличка сказали, в якому форматі святкуватимуть

Очільник Києва повідомив, що з 30 травня у столиці відкриють готелі.

"Туристичні маршрути і локації в парках, на вулицях міста вже відкриті. З 1 червня, за рішенням уряду, відновить роботу міжміське автобусне та залізне сполучення, тому, сподіваємося, що поступово оживатиме і туризм, у першу чергу, внутрішній", – сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-