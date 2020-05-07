Метро у Харкові не відкриють 12 травня - міськрада

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті міськради.

"Вчора в деяких засобах масової інформації було опубліковано інформацію про те, що нібито в Харкові з 12 травня почне працювати метро. Насправді ж, в інтерв'ю Харківського міського голови Геннадія Кернеса інтернет-виданню "Страна" говорилося про те, що є бажання відкрити метрополітен з початком ослаблення карантину. Але при цьому було акцентовано увагу на тому, що згідно з рішенням Кабінету міністрів України це може статися лише на третьому етапі виходу з карантину або ж за окремим рішенням уряду", - йдеться у заяві.

Разом з тим, і мер Харкова Геннадій Кернес, і відповідні структурні підрозділи Харківської міської ради роблять все можливе, щоб переконати Кабінет міністрів України в необхідності відновлення роботи метрополітену. На даний час позитивної відповіді з цього питання від уряду не прозвучало. Тому оприлюднена деякими ЗМІ інформація про початок роботи харківської підземки 12 травня дещо передчасна, наголосили у міськраді.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 травня на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження карантину в Україні до 22 травня через епідемію коронавірусу.