В Україні не змогли відкритися три десятки ринків

В Україні не готові до відкриття чи закрились самостійно 34 агропродовольчі ринки, у тому числі 29 - у столиці.

Про це 7 травня повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 06 травня 2020 року спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 586 суб’єктів господарювання. Розпочали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи керівництва агроринків - 34, у тому числі 1- у Запорізькій, по 2 - у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 - у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади.

З 1 травня 2020 року спеціалісти територіальних органів Держпродспоживслужби здійснюють заходи державного нагляду (контролю) та проводять щоденний збір інформації стосовно дотримання встановлених вимог протиепідемічних заходів на агропродовольчих ринках під час карантину.

За період із 1 по 6 травня за порушення вимог протиепідемічних заходів фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби видали 370 приписів (розпоряджень, пропозицій) та склали 33 протоколи. У 181 випадку з даного питання інформувались органи місцевої влади та у 182 випадках було поінформовано органи Нацполіції для вжиття заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 29 квітня ухвалив рішення про врегулювання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби.

Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

Читайте також: На Житомирщині розпочали роботу 6 агропродовольчих ринків

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, столичні ринки будуть відкриватися поступово - з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог.

На ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Відновити роботу (у разі виконання вимог) зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо їх території.

Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.