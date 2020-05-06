У Житомирській області вже розпочали роботу в умовах карантину 6 агропродовольчих ринків із 42-ох офіційно зареєстрованих.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 5 травня 2020 року розпочали роботу 4 ринки у м. Житомир (ринок «Житній», ринок «Хмільники», ринок «Тетерів» та ринок «Привокзальний»), кооперативний ринок у м. Коростишів та ринок «Тандем» у м. Новоград-Волинський", - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині розпочали роботу 6 агропродовольчих ринків

Щодня фахівці районних та Житомирського міського управлінь Головного управління Держспоживслужби в Житомирській області здійснюють на територіях агропродовольчих ринків моніторингові перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними протиепідемічних вимог та діяльності ринків в умовах карантину. Зокрема, з боку фахівців лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи посилено контроль за якістю та безпечністю продуктів харчування, що надходять на ринки області.

У ході проведених позапланових перевірок упродовж 1-5 травня спеціалісти не виявили суттєвих недоліків та грубих порушень протиепідемічного режиму на діючих ринках.

Як повідомляв Укрінформ, на Тернопільщині у Бережанах запрацював перший ринок в умовах карантину. У Полтавській області із 54-ох агропродовольчих ринків торгівлю харчовими продуктами розпочали 6 ринків.

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29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.