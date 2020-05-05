У ще одному київському гуртожитку виявили коронавірус

У Києві в гуртожитку на вулиці Борщагівській виявили хворого на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора ввечері виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській, він зараз лікується на самоізоляції поза межами гуртожитку. Дев’яти особам, що контактували з інфікованим, зробили ПЛР-тести та забезпечили контролюючий медичний нагляд", - сказав Кличко.

Кличко нагадав, що раніше ще у двох гуртожитках були виявлені хворі на COVID-19. "В одному з них зафіксували 5 випадків, з них 4 особи лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні, одна людина на самоізоляції поза межами гуртожитку. У приміщенні гуртожитку сьогодні на карантині перебуває 121 людина, там посилили заходи з дезінфекції. Медики постійно оглядають мешканців гуртожитку. Також виявлені всі, хто контактував з хворими", - зазначив Кличко.

Також, за його словами, у другому гуртожитку, який теж закрили на карантин, один випадок захворювання на коронавірус.

"Людина перебуває на режимі самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих мешканців гуртожитку 317 осіб. Також встановлене коло людей, які мали контакти з хворим", - додав Кличко.

Як повідомлялося, раніше випадки коронавірусу були зафіксовані у гуртожитку на вулиці Бажана та в гуртожитку на вулиці Бойчука.