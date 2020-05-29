Апеляційний суд Миколаєва дозволив чоловіку не платити штраф за порушення карантину

Миколаївський апеляційний суд позбавив чоловіка необхідності платити штраф за порушення карантину, як того хотів суд першої інстанції, і обмежився усним попередженням.

Про це повідомила пресслужба Миколаївського Апеляційного суду.

«Миколаївський апеляційний суд розглянув скаргу чоловіка на постанову Первомайського міськрайсуду, за якою його визнано винним і стягнуто 17 тис гривень штрафу за порушення правил карантину. Апеляційний суд дійшов до висновку, що чоловіка слід звільнити від адміністративної відповідальності на підстав ст. 22 КУпАП за малозначністю вчиненого ним адміністративного правопорушення. Суд обмежився усним зауваженням, чого буде достатньо для забезпечення виховного впливу та запобігання вчиненню нових правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Як встановив суд першої інстанції, чоловік перебував на порозі Первомайського міськрайонного суду у громадському місці без захисної маски чи респіратора, що являються засобами індивідуального захисту. Цим він порушив Постанову Кабінету міністрів України №211 від 11 березня 2020 року.

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Працівниками поліції чоловікові була надана індивідуальна захисна маска, яку він відмовився одягати. Суду чоловік пояснив, що йому відомо про встановлення карантину на території України, однак він вважає, що епідемії в країні немає, надзвичайний стан не введений.

В апеляційній скарзі чоловік просив постанову судді місцевого суду скасувати як таку, що не відповідає Конституції та Законам України. На його думку, постанова прийнята з порушення норм матеріального та процесуального права.

За результатами розгляду справи Миколаївським апеляційним судом ухвалено постанову, якою апеляційну скаргу чоловіка задоволено частково. Постанову Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області - скасовано. Чоловіка звільнено від відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП, за малозначністю, обмежившись усним зауваженням.

При прийнятті рішення апеляційний суд врахував те, що чоловік раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, порушив умови карантину вперше, а поведінка чоловіка викликана його громадською позицією. Крім того, відсутні шкідливі наслідки для інших осіб.

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Цікаво, що, як уже повідомляв Укрінформ, 13 травня цього року, цей же суд розглянув апеляційну скаргу іншого чоловіка на постанову того ж Первомайського міськрайонного суду, за якою його визнано винним у порушенні правил щодо карантину людей (стаття 44-3КУпАП). Суд стягнув з нього 17 тисяч гривень штрафу.

За результатами розгляду справи Миколаївським апеляційним судом ухвалено постанову, якою апеляційну скаргу чоловіка залишено без задоволення. Постанову Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області залишено без змін.