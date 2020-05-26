У Римі штрафуватимуть за викинуті у звичайний смітник маски і рукавички
Про це повідомляє Marca.
«У Римі штрафуватимуть тих, хто викидатиме на вулиці маски або рукавички, на суму від 25 до 500 євро», - зазначається у повідомленні.
Йдеться про тих осіб, які викидатимуть використані засоби індивідуального захисту прямо на вулиці, а не у спеціальні контейнери.
Як повідомляв Укрінформ, з 4 травня в Італії почали послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені кілька місяців тому для боротьби з коронавірусом.
З 18 травня відчинилися ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні та більшість торговельних закладів.
Водночас бари, ресторани, перукарні та салони краси не відкриватимуться для відвідувачів до 1 червня.
За даними Worldometer, в Італії зафіксовано 230 158 хворих на коронавірус, з них – майже 33 тис. померли, 141 981 вилікувалися.
Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601, включаючи 348 334 летальні, 2 388 235 людей одужало.