У Римі штрафуватимуть за викинуті у звичайний смітник маски і рукавички

Влада Рима запроваджує штрафи для тих осіб, які кидатимуть на вулицях використані одноразові маски та рукавички.

Про це повідомляє Marca.

«У Римі штрафуватимуть тих, хто викидатиме на вулиці маски або рукавички, на суму від 25 до 500 євро», - зазначається у повідомленні.

Йдеться про тих осіб, які викидатимуть використані засоби індивідуального захисту прямо на вулиці, а не у спеціальні контейнери.

Як повідомляв Укрінформ, з 4 травня в Італії почали послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені кілька місяців тому для боротьби з коронавірусом.

З 18 травня відчинилися ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні та більшість торговельних закладів.

Водночас бари, ресторани, перукарні та салони краси не відкриватимуться для відвідувачів до 1 червня.

За даними Worldometer, в Італії зафіксовано 230 158 хворих на коронавірус, з них – майже 33 тис. померли, 141 981 вилікувалися.

Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601, включаючи 348 334 летальні, 2 388 235 людей одужало.