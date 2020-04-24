Сумчанин заплатить 17 тисяч штрафу за перебування у магазині без маски

У Сумах на 17 тисяч гривень оштрафовано чоловіка за перебування у магазині без маски.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Зарічного райсуду міста Суми.

«23 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, суд притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф в розмірі 17000 грн. Відповідно до протоколу, 10 квітня 2020 року чоловік зайшов до магазину «АТБ» без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски) та скоїв правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП», - розповіли у пресслужбі.

У судовому засіданні він не заперечував проти тих обставин, що зазначені в протоколі, та підтвердив, що дійсно перебував у магазині «АТБ» без маски. Провина чоловіка підтверджується зібраними матеріалами справи, які досліджені в суді.

При призначенні адміністративного стягнення судом враховано характер скоєного правопорушення та особу правопорушника.

Також чоловікові доведеться сплатити і судовий збір в розмірі 420 грн. 40 коп. на користь держави.

Як повідомляв Укрінформ, у Сумах вперше штраф у розмірі 17 тисяч гривень за аналогічне правопорушення був накладений 1 квітня.

Усього до судів міста Суми з початку карантину надійшло 60 протоколів, складених поліцією за порушення його правил. З них розглянуто 50 матеріалів, на 13 правопорушників накладено штраф у сумі 17 тис. гривень. У 24 справах провадження закрито у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, у 13 випадках провадження у справі закрито по малозначності вчиненого та оголошено усне зауваження.

Станом на ранок 23 квітня у Сумській області підтверджено 89 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 28 людей вилікувалося.

Загалом в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.