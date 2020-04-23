У Харкові порушників карантину штрафуватимуть не лише копи, а й комунальники

У Харкові працівникам міськради, райадміністрацій та комунальних підприємств надали повноваження складати протоколи про порушення правил карантину.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили в Юридичному департаменті міськради.

"Рішення про надання повноважень представникам влади та комунальникам виписувати штрафи за порушення карантину ухвалено напередодні на засіданні виконавчого комітету міської ради", - зазначили в департаменті.

Тут додали, що складати протоколи будуть конкретні представники виконавчих органів, в тому числі, департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, адміністрації районів, КП "Жилкомсервіс". При цьому список уповноважених на складання адмінпротоколів може бути доповнений.

"Таким співробітникам видадуть рішення виконкому, яке буде підтвердженням повноважень. Вони перевірятимуть, в тому числі в складі комісій, дотримання правил карантину громадянами, а саме перебування в громадських місцях у захисних масках, дотримання режиму самоізоляції, заборони на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, установ розважальної сфери і побутового обслуговування та ін. Приступити до своїх обов'язків перевіряючі зможуть вже наступного тижня", - пояснили в департаменті.

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За порушення правил карантину, нагадали у департаменті, громадянам загрожує штраф від 17 тис. грн.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Фото: hk.npu.gov.ua