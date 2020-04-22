У Сумах за порушення умов самоізоляції жінку оштрафували на 17 тисяч

У Сумах за порушення умов самоізоляції суд постановив оштрафувати жінку на 17 тисяч гривень.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Ковпаківського райсуду міста Суми.

«21 квітня 2020 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми розглянула протокол про притягнення до адміністративної відповідальності 33-річної сумчанки за порушення вимог статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей»). Жінка, перебуваючи на самоізоляції і будучи особою, яка після повернення з іншої країни, Російської Федерації, підписала інформовану згоду на карантин, покинула межі карантину самоізоляції, які були вказані у згоді, чим порушила вимоги п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року та Постанови головного державного санітарного лікаря України від 21 березня 2020 року. У судовому засіданні вона свою вину визнала повністю. Врахувавши характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, суддя прийшла до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у виді штрафу», - розповіли у пресслужбі.

Згідно постанови суду на жінку накладено штраф у сумі 17 тис. грн. Також їй доведеться сплатити судовий збір у розмірі 420,40 грн. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів після її винесення.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на Сумщині за порушення правил обсервації на 17 тисяч гривень було отштрафовано прибулого з Польщі мешканця обласного центру, який, залишивши вказане йому місце постійного перебування, пішов у місто розпивати спиртні напої.

Станом на ранок 22 квітня на Сумщині підтверджено 86 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 23 людини вилікувалося, з них 13 у Конотопському районі – за останню добу.

Станом на 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадки.