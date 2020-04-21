У Сумах для 1103 прибулих з-за кордону осіб закінчилася самоізоляція

У Сумах 1103 прибулих з-за кордону осіб вийшли із самоізоляції.

Про це у вівторок, 21 квітня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн-режимі, повідомив начальник служби оперативного реагування «15-80» Валерій Марюхна.

«Період самоізоляції вже завершився для 1103 сумчан, які повернулися з-за кордону. 300 осіб ще продовжують перебувати на самоізоляції», - розповів Марюхна.

За його словами, протягом останніх трьох днів, з 18 по 20 квітня, в обласному центрі зареєструвались 30 осіб, котрі повернулись із-за кордону.

За інформацією в.о. начальника міського управління охорони здоров’я Олени Чумаченко, станом на ранок 21 квітня у Сумах підтверджено 8 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Усі – серед дорослих. З них 4 людини були на стаціонарному лікуванні і 4 лікувалися амбулаторно. На сьогодні на амбулаторному лікуванні залишилося 3 людини. 5 осіб виписались з одужанням. Наразі у Сумах 5 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. Двоє з них на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні, троє перебувають на амбулаторному лікуванні. У них 6 контактних осіб, які також знаходяться на зв'язку зі своїми сімейними лікарями і під їх супроводом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 квітня на Сумщині зареєстровано 84 офіційно підтверджених випадки коронавірусної інфекції, що на один більше, ніж було напередодні, з них 4 летальних (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Десятеро людей вилікувалося, найбільше – п’ятеро – одужало у Сумах. За добу надійшло 3 нових повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку пандемії на Сумщині зареєстровано 315 таких підозр.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.