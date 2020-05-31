До послаблення карантину не готові п'ять областей та Київ - МОЗ

Станом на 31 травня 5 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, у Києві спостерігається перевищення критерію зафіксованих випадків захворювання на 100 тисяч населення (інцидентності).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Крім того, у Києві зафіксоване перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у столиці - 12,2.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, у столиці протягом минулої доби коронавірус підтвердили у 81 жителя міста.

Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, із них за останню добу - 468 нових випадків.Кабінет Міністрів із 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.