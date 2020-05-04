У Луцьку заборонили роботу одного з продуктових ярмарків і готуються відкрити ринки

У Луцьку через порушення встановлених правил заборонили роботу одного із семи продуктових ярмарків, відкритих минулого тижня як альтернативу ринкам.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

“На вулиці Єршова ситуація вийшла з-під контролю. Там люди продавали банани, заморожену рибу, і аж ніяк не сільськогосподарську продукцію власного виробництва. Крім того, люди не дотримувалися вимог карантину. Даний ярмарок перетворився на ринок без правил. Так бути не має”, - наголосив в.о. міського голови Григорій Пустовіт.

Відтак виконком заборонив роботу цього ярмарку біля ТЦ "Глобус".

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак на брифінгу заявила, на сесії буде прийнято рішення про відкриття шести агропородовольчих ринків, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом у Луцьку пройде сесія. За документами Держпродспоживслужби, у Луцьку зареєстровано шість агропродовольчих ринків. Думаю, на сесії буде прийняте рішення про їх відкриття", - зазначила посадовиця.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно. Втім, сьогодні, 4 травня, Кабінет міністрів проводить позачергове засідання, на якому обговорять пом'якшення карантинних заходів.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.