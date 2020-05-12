У Луцьку і Львові пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами

У Луцьку і Львові відбулися акції підприємців, які вимагають від міської влади дозволити торгівлю промисловими товарами.

У Луцьку з підприємцями поспілкувався в.о. міського голови Григорій Пустовіт, повідомляє пресслужба Луцької міськради.

"Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт сьогодні зустрівся з підприємцями промислових ринків, які прийшли на мітинг під стіни міської ради. Люди просили дозволу відкрити промислову групу ринків, однак не врахували, що це не в компетенції міської ради", - йдется у повідомленні.

Пустовіт пояснив, що міська рада не приймає рішення відкривати чи не відкривати промислові ринки, а виконує постанови Кабінету міністрів України.

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"Сьогодні агропромислові ринки, які пройшли перевірку Держпродспоживслужби, усі працюють, відповідно до тих умов, які вимагає Кабмін. Якщо уряд не прийняв рішення відкрити промислові ринки, то ми не маємо права цього робити... Як тільки буде постанова уряду, ми на другий день скличемо позачергове засідання сесії міської ради та приймемо відповідне рішення. За нами затримки не буде”, - наголосив керівник.

У Львові, повідомляє пресслужба міськради, з пікетувальниками, які вимагають негайного відкриття у Львові магазинів одягу та взуття, зустрівся заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Він нагадав підприємцям, що впродовж останнього тижня відбувся суттєвий ріст захворюваності. Одного дня Львів навіть був лідером в Україні за кількість підтверджених випадків коронавірусу.

"Сьогодні відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якому було прийнято ряд пом’якшень карантинних заходів для перукарень, салонів краси та стоматологічних кабінетів. Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, то за рекомендацією імунологів та інфекціоністів такого рішення сьогодні не приймалось", - зазначив Москаленко.

Він також нагадав, що міськрада керується вимогами уряду та адаптує до їх до місцевих реалій.

Учасники пікету передали заступнику міського голови своє звернення з вимогою якнайшвидше дозволити магазинам відновити свою діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, у Вінниці підприємці також вийшли на мітинг перед міською радою з вимогою відновлення роботи речових ринків.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19. За добу виявлено 375 нових випадків. У Вінницькій області зафіксовано 580 випадків COVID-19, 309 осіб з початку епідемії одужали, 6 померли.