Люди пенсійного віку мають знаходитися на самоізоляції, але є винятки - МОЗ

Певні категорії людей старше 60 років можуть виходити на роботу.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про епідеміологічне обмеження, ті заходи, які встановлені на території України, то вони запроваджені постановою Кабміну. Там чітко визначено, хто підлягає самоізоляції. В тому числі і люди, які входять до групи ризику. Це люди старші 60-ти років. Там також є винятки, вони стосуються людей, які працюють в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури", - сказав Степанов.

Він зазначив, що всі ці люди можуть працювати. Але мають дотримуватися правил карантину. Всі інші особи пенсійного віку повинні знаходитися на самоізоляції.

Як повідомлялося, станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.