У столичній лікарні швидкої прокоментували інформацію про спалах Covid-19 у медзакладі

Наразі в лікарнях із діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛ ШМД).

Про це йдеться у заяві КМКЛ ШМД у відповідь на інформацію деяких ЗМІ про нібито епідемію COVID-19 у лікарні швидкої медичної допомоги.

"На сьогодні в лікарнях із діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників КМКЛ ШМД. З них двоє – в Олександрівській лікарні (лікар-кардіолог і санітарка), ще двоє працівників лікарні госпіталізовані за місцем проживання у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Ще 16 працівників лікарні, котрі працюють у відділеннях травматології, політравми і кардіології, перебувають на самоізоляції. У декого підтверджено COVID-19, але наразі без клінічних проявів.

Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зачинено, в ньому проведені заходи з санітарної дезінфекції.

"Хочемо ще раз донести до шановних журналістів, що медичні працівники, звісно, є головною групою ризику для зараження COVID-19. Керівництво лікарні, розуміючи це, провело системні роботи з організації відповідного приміщення для лікування хворих, котрі, окрім основних проблем зі здоров’ям, з якими вони потрапили до ЛШМД, заражені ще й коронавірусом. Але у випадку з подібною інфекцією не може бути застрахований жоден медичний працівник. Те, що мало статися, сталося. Але говорити про епідемію COVID-19 у КМКЛ ШМД – це, м’яко кажучи, перебільшення", - зазначили у лікарні.

Як повідомляється, вчора у лікарні була проведена перевірка. Фахівці-епідеміологи високо оцінили рівень організації роботи лікарні з протистояння можливому розповсюдженню COVID-19 і надали свої рекомендації.

Тестування працівників лікарні проводиться згідно показів та без обмежень як експрес-тестами, так і ПЦР-діагностикою. Будь-який медичний працівник, котрий має характерні для COVID-19 симптоми чи контактував із пацієнтом та колегою, у яких підтверджено вірус, може здати аналіз у КМКЛ ШМД.

Також керівництво лікарні повідомляє, що в лікарні є хворі з різними діагнозами. Буває, що тестування пацієнтів на наявність коронавірусної інфекції дає позитивний результат. Для таких хворих у ЛШМД створено окрему зону, де їх лікують за діагнозом, який став причиною направлення в КМКЛ ШМД, після чого перенаправляють у профільний інфекційний медичний заклад.

Раніше про спалах коронавірусу з посиланням на лікарів медзакладу повідомило видання LB.ua. За словами лікарів, коронавірус підтвердили у 21 медпрацівника.