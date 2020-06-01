На Запоріжжі поновилися міжміські пасажирські перевезення

У Запорізькій області поновилися міжміські автобусні та залізничні пасажирські перевезення.

У будівлю залізничного вокзалу в Запоріжжі впускають обмежену кількість людей, обов'язково в масках. Поки працює тільки 2 каси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одна людина вийшла - одна увійшла. Обов'язково в масках, на вході температуру вимірюємо. Перед касами - жовта розмітка, щоб люди дистанції дотримувалися, антисептик", - зазначила співробітниця вокзалу.

Протягом доби з залізничної станції "Запоріжжя-1" має відправитися 11 поїздів (в тому числі тих, що проходять). Перший прямий поїзд Запоріжжя - Київ повинен був відправитися о 15:36. Однак потяг запізнився більш ніж на годину.

Більшість пасажирів - студенти, які на час карантину були змушені повернутися додому. Вартість квитка у вагон 1 класу - близько 1200 грн, розсадження пасажирів - в шаховому порядку.

З центрального автовокзалу "Запоріжжя-1" сьогодні також вирушили перші міжобласні рейси.

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"Сьогодні вже вирушили рейси на Дніпро, Одесу, Київ, Донецьк, Курахове, Сєверодонецьк. Близько 70 рейсів внутрішньообласних. З 4 червня поновлюються перевезення в Херсон. Люди починають звикати до того, що перевезення поновлюються", - зазначила диспетчер Ольга Куценко.

На автовокзалі кажуть, що ціни на квитки не підвищували, хоча кількість місць довелося скоротити ву два рази. Зокрема, квиток на автобус Запоріжжя - Київ коштує від 350 до 500 гривень.

Як повідомлялося, міжміські пасажирські перевезення були зупинені через пандемію коронавірусу з 18 березня. За інформацією лабораторного центру МОЗ, станом на 1 червня в Запорізькій області зафіксовано 447 випадків коронавірусу.